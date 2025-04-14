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Заморозки и снег: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

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Заморозки на цветках вишни
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за сильных осадков и заморозков на 15 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 15 апреля, в области Абай ночью на западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный ночью на востоке, в центре области, днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Синоптики обещают в регионе понижение температуры воздуха ночью до 0-5 градусов тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем до 12-17 тепла.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 0-5 градусов тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем до 12-17, на востоке области 7 тепла.

15 апреля ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области обещают туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, в центре области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Завтра в горных районах Жамбылской области будет гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

15 апреля днем на севере, востоке, в центре Кызылординской области будет пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью на западе, севере Костанайской области обещают осадки (дождь, снег), днем на востоке, юге области гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

15 апреля днем на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

Осадки завтра обещают и в Карагандинской области. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 15 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на востоке области порывы 15 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

15 апреля ночью на севере, юге, востоке Павлодарской области будут осадки (снег, дождь).

В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге области ожидается туман. Днем на востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

Завтра в Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

15 апреля осадки в виде дождя и снега также обещают в других областях - в Алматинской и области Жетісу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235714-zamorozki-i-sneg-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/