Угроза затопления: большая вода пришла в одно из сел области Абай (видео)

Из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий в селе Красный Яр в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Вчера, в 20:35, из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий на одной из улиц села Красный Яр Бородулихинского района.

Для устранения угрозы в село были направлены силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции: всего 123 человека и 39 единиц техники, в том числе 3 плавсредства. Работы по ликвидации угрозы продолжаются", - отмечается в сообщении акимата в Telegram-канале.

Также в целях безопасности 26 жителей улицы, расположенной рядом с рекой, по собственной инициативе временно разместились в здании школы.

Кроме того, представители местных исполнительных органов перевезли скот жителей, чьи дворы могут быть затоплены, на другие фермерские хозяйства.

Сегодня утром аким области Берик Уали специально прибыл в Бородулихинский район. Совместно с начальником ДЧС региона он осмотрел уровень воды в реке Уба с воздуха на вертолете, а позже провел заседание оперативного штаба.

По данным районного акимата, вода зашла на около 30 придомовых территорий, расположенных вблизи реки.

В населенном пункте создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и полного открытия русла реки проводятся ледовзрывные работы. Также предпринимаются меры, чтобы не допустить проникновения воды в другие дворы.