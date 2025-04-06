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Более ста человек эвакуировали из-за паводков в селах Акмолинской области (фото)

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Паводки в Акмолинской области
Паводки. Фото: ДЧС Акмолинской области

Из трех сел Буландынского района Акмолинской области были эвакуированы более ста жителей - они размещены у родственников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, на данный момент в Буландынском районе пик паводка идет на снижение. Силы гражданской защиты продолжают работать в круглосуточном режиме для минимизации последствий паводков и обеспечения безопасности населения.

"В селе Иванковка зафиксировано подтопление 4 частных жилых домов. В селе Капитоновка, в результате повышения уровня воды в реке Боксук, в ночное время были эвакуированы 41 человек, из них 11 детей. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек, в том числе 11 детей. Все эвакуированные размещены у своих родственников. Помимо того, спасено 757 голов скота и 471 птица", - отмечается в сообщении.

Паводки в Акмолинской области
Паводки. Фото: ДЧС Акмолинской области

В ликвидации последствий паводков задействованы около 300 человек личного состава и 156 единиц специальной техники.

Паводки в Акмолинской области
Паводки. Фото: ДЧС Акмолинской области

Также силами МЧС в регионе своевременно проведены взрывные работы, отсыпка инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод, что позволило предотвратить подтопление ряда населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в городе Макинск Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка - на устранение направили спасателей.

Также сегодня в Сети распространялась информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В итоге в ДЧС и в полиции подтвердили информацию. Двое пассажиров автомашины были спасены, а тело водителя было найдено спасателями позже.

Сообщалось, что участок автодороги "Кокшетау-Атбасар" закрыли в Акмолинской области - это связано с переливом талых вод.

Отметим, что в МЧС в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что регионами с повышенными рисками являются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

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Паводки в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233545-bolee-sta-chelovek-evakuirovali-iz-za-pavodkov-v-selah-akmolinskoy-oblasti/