Перелив талых вод: в Акмолинской области закрыли одну из автодорог

Участок автодороги "Кокшетау-Атбасар" закрыли в Акмолинской области - это связано с переливом талых вод, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

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"6 апреля 2025 года в 11:00 в Акмолинской области в связи с переливом талых вод через проезжую часть введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороги "Кокшетау-Атбасар" км 103-184, участок поселок Балкашино-город Атбасар", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Ранее мы писали, что в Сети распространяется информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В ДЧС отреагировали на сообщение, подтвердив данный факт.

Ранее в МЧС в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что регионами с повышенными рисками являются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

Уже в нескольких регионах страны реки вышли из берегов, подтопив населенные пункты и размыв мосты. Так, например, в областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод.

В ЗКО обильное снеготаяние на реке Шидерты привело к размытию грунта вокруг временного моста. Власти отрапортовали, что угрозы для населенных пунктов нет.

В Зерендинском районе Акмолинской области сотрудникам МЧС уже удалось предотвратить подтопление села Чаглинка. Его могло затопить из-за ледяного затора на реке Шагалалы, что привело к резкому подъему уровня воды и, как следствие, подмытию моста, который ведет из села к автобану.