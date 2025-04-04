Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Возможную утечку персональных данных ВИЧ-инфицированных проверяет полиция Алматы

Опубликовано:

Рука на телефоне
Телефон. Иллюстративное фото: Jub Rubjob/Getty Images

В Сети распространяется информация, что в одном из чатов студентов медколледжа в Алматы якобы слиты анализы людей с ВИЧ и их персональные данные. На инцидент отреагировали в полиции, передает NUR.KZ.

Информация о возможной утечке персональных данных ВИЦ-инфицированных в Алматы появилась в Telegram-канале Qumash.

Сообщается, что слив, вероятно, произошел в чате будущих медиков одного из медколледжей города, где и были якобы обнародованы документы с персональными данными ВИЧ-инфицированных.

"По данному факту Департаментом полиции города Алматы проводится проверка. Достоверность и объективные подробности будут установлены, и как следствие - приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе алматинской полиции.

Недавно в редакцию NUR.KZ обратился читатель, который заявил о "сливе" персональных данных людей, кто вызывал скорую помощь в Алматы.

Читатель прислал ссылку, по которой предоставлены данные о вызовах для пяти станций скорой медпомощи, в числе которых Алматы, Караганда, Костанай, область Ұлытау и Уральск.

В тексте по ссылке сообщается, что на данный момент имеется более 800 тысяч карточек вызовов, в которых содержится большое количество информации. Среди прочего - личные данные, включающие ФИО, адрес и номера телефонов. В конце сообщения предлагается приобрести полную базу.

В Службе скорой медицинской помощи сообщили, что по данному факту проводится расследование.

Еще один нашумевший случай произошел в феврале прошлого года, когда в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто- нет.

Об инциденте высказались также в Минцифры - там сообщили, что направили запрос в вуз для предоставления разъяснений. Кроме того, пострадавших призвали обратиться в министерство.

Ситуацию прокомментировала и министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, такие факты нарушают права девушек в Казахстане. В самом университете также поделились своим видением ситуации.

Позже стало известно, что полиция начала досудебное расследование по данному факту. Дело рассматривают в рамках части 5 статьи 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите".

В начале марта глава Миннауки Саясат Нурбек заявил, что утечка данных студенток произошла из-за ошибки подрядной медорганизации. Позже стало известно, что по факту распространения персональных данных студенток КазНУ возбуждено уголовное дело. При этом виновных накажут, даже если уголовное дело закроют.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233250-slili-dokumenty-s-analizami-vich-inficirovannyh-policiya-almaty-proveryaet-vozmozhnuyu-utechku-dannyh/