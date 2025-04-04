Возможную утечку персональных данных ВИЧ-инфицированных проверяет полиция Алматы
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В Сети распространяется информация, что в одном из чатов студентов медколледжа в Алматы якобы слиты анализы людей с ВИЧ и их персональные данные. На инцидент отреагировали в полиции, передает NUR.KZ.
Информация о возможной утечке персональных данных ВИЦ-инфицированных в Алматы появилась в Telegram-канале Qumash.
Сообщается, что слив, вероятно, произошел в чате будущих медиков одного из медколледжей города, где и были якобы обнародованы документы с персональными данными ВИЧ-инфицированных.
"По данному факту Департаментом полиции города Алматы проводится проверка. Достоверность и объективные подробности будут установлены, и как следствие - приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе алматинской полиции.
Недавно в редакцию NUR.KZ обратился читатель, который заявил о "сливе" персональных данных людей, кто вызывал скорую помощь в Алматы.
Читатель прислал ссылку, по которой предоставлены данные о вызовах для пяти станций скорой медпомощи, в числе которых Алматы, Караганда, Костанай, область Ұлытау и Уральск.
В тексте по ссылке сообщается, что на данный момент имеется более 800 тысяч карточек вызовов, в которых содержится большое количество информации. Среди прочего - личные данные, включающие ФИО, адрес и номера телефонов. В конце сообщения предлагается приобрести полную базу.
В Службе скорой медицинской помощи сообщили, что по данному факту проводится расследование.
Еще один нашумевший случай произошел в феврале прошлого года, когда в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто- нет.
Об инциденте высказались также в Минцифры - там сообщили, что направили запрос в вуз для предоставления разъяснений. Кроме того, пострадавших призвали обратиться в министерство.
Ситуацию прокомментировала и министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, такие факты нарушают права девушек в Казахстане. В самом университете также поделились своим видением ситуации.
Позже стало известно, что полиция начала досудебное расследование по данному факту. Дело рассматривают в рамках части 5 статьи 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите".
В начале марта глава Миннауки Саясат Нурбек заявил, что утечка данных студенток произошла из-за ошибки подрядной медорганизации. Позже стало известно, что по факту распространения персональных данных студенток КазНУ возбуждено уголовное дело. При этом виновных накажут, даже если уголовное дело закроют.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233250-slili-dokumenty-s-analizami-vich-inficirovannyh-policiya-almaty-proveryaet-vozmozhnuyu-utechku-dannyh/