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Слив персональных данных пациентов "скорой" в Алматы: начато расследование

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Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В редакцию NUR.KZ обратился читатель, который заявил о "сливе" персональных данных людей, кто вызывал скорую помощь в Алматы, передает NUR.KZ.

Читатель прислал ссылку, по которой предоставлены данные о вызовах для пяти станций скорой медпомощи, в числе которых Алматы, Караганда, Костанай, область Ұлытау и Уральск.

В тексте по ссылке сообщается, что на данный момент имеется более 800 тысяч карточек вызовов, в которых содержится большое количество информации. Среди прочего - личные данные, включающие ФИО, адрес и номера телефонов. В конце сообщения предлагается приобрести полную базу.

Между тем в КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" УОЗ Алматы сообщили, что по данному факту проводится расследование.

"Обстоятельства, указывающие на то, что утечка произошла именно с приобретенных информационных систем, правообладателями которых являются частные компании, ССМП не подтверждает, но и не опровергает. Для установления точных причин и источника произошедшего инициировано расследование и анализ инцидента.

По данному факту ССМП незамедлительно проинформировало поставщиков, оказывающих услуги по сопровождению информационной системы диспетчерской службы 103. Ведется всесторонний анализ произошедшего", - говорят в ССМП.

Дополнительно сообщается, что обслуживающая компания "Smart 103" подготавливает материалы для передачи в правоохранительные органы с целью проведения тщательного разбирательства в соответствии с действующим законодательством.

"Данный инцидент может подпадать под: статью 79 КоАП - "Нарушение законодательства о персональных данных и их защите"; статью 205 УК РК - "Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций"; статью 208 УК РК - "Неправомерное завладение информацией".

ССМП продолжает работу по установлению обстоятельств и источника возможной утечки и принимает все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - рассказали в ССМП.

Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали об альтернативных каналах дозвона до скорой помощи, если по номеру 103 не отвечают.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227277-sliv-personalnyh-dannyh-pacientov-skoroy-v-almaty-nachato-rassledovanie/