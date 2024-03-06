"Произошла ошибка": происхождение "списка девственниц" объяснил Саясат Нурбек

Глава Миннауки и высшего образования в кулуарах мажилиса прокомментировал скандал с так называемым "списком девственниц" в одном из вузов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, как графа с упоминанием о девственности появилась в документах о медосмотре, и для каких целей была собрана данная информация.

"Идет досудебное расследование. Это была ошибка медицинского центра, который распространил частную информацию.

Изначально список содержал информацию о студентах физико-технического факультета, которые не прошли флюорографию, обязательную для выявления туберкулеза.

Сотрудник медицинского центра отправил список студентов, которые не прошли эту процедуру. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. Он должен был просто дать список студентов с пометкой, что они не прошли флюорографию", - пояснил Саясат Нурбек.

По его словам, сотрудник деканата тоже не увидел, что документ содержит лишние данные.

"Деканат получил этот файл и сделал рассылку кураторам по всему факультету, мол, пожалуйста, обеспечьте прохождение флюорографии этими студентами.

И вот здесь начинается самое важное: почему проводили обследование на определение невинности? На самом деле, студентки, которые были отмечены, прошли обследование у гинеколога. При этом другие студентки его не прошли. То есть, речь шла не об определении невинности, а о стандартном обследовании у гинеколога", - добавил министр.

Произошедшее он назвал "двойной ошибкой" медцентра и университета.

"Медицинский центр не должен был в таком формате рассылку делать, а деканат должен был проверить данные до рассылки.

Сейчас идет досудебное расследование. По его результатам будет принято решение. Это не "список девственниц". Это список тех, кто прошел обследование гинеколога, и тех, кто не прошел его.

Давайте дождемся результатов следствия. Но факт остается фактом: разглашение личных данных случилось. Это надо признать и наказать виновных. Как и прежде я придерживаюсь мнения, что это однозначно правонарушение", - резюмировал Саясат Нурбек.

Напомним, в феврале стало известно, что в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет.

Инцидент прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства", – заявлял он сегодня.

Об инциденте высказались также в Минцифры – там сообщили, что направили запрос в вуз для предоставления разъяснений. Кроме того, пострадавших призвали обратиться в министерство.

Ситуацию прокомментировала и министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, такие факты нарушают права девушек в Казахстане.

В самом университете тоже прокомментировали произошедшее.

Позже стало известно, что полиция начала досудебное расследование по данному факту. Дело рассматривают в рамках части 5 статьи 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите".

Согласно статье 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите", несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на которое возложена обязанность принятия таких мер, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам лиц, -

наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки (за исключением распространения) иных персональных данных –

наказывается штрафом в размере до 5 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо путем незаконного доступа к электронным информационным ресурсам, информационной системе или незаконного перехвата информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, либо в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее –

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет или без такового.

4. Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных –

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

5. Совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.