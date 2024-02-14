"Список девственниц", распространившийся в одном из вузов Алматы, прокомментировал глава Миннауки

Глава Миннауки и высшего образования в кулуарах мажилиса прокомментировал так называемый "список девственниц", распространившийся в одном из вузов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в медвузе Алматы достоянием общественности стал файл, содержащий личные данные студенток. Он представляет собой список студенток с информацией, кто из них якобы является девственницей, а кто - нет.

Представители СМИ поинтересовались у главы Миннауки и высшего образования, какие меры в данном случае примет его ведомство.

"Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства.

Есть закон "О защите персональных данных". Здесь, скорее всего, речь об административном нарушении", - заявил Саясат Нурбек.

Однако его ответ не удовлетворил журналистов. Они задались вопросом, кому и для чего нужна была эта информация.

"Скорее всего, это безалаберное отношение к личным данным. Надо признать, что этот вопрос необходимо жестче регулировать законодательством о защите личных данных.

К тому же, проблему можно назвать культурной. К примеру, мы так часто пересылаем копии своих удостоверений личности. Печально, что в вузе есть такие факты. Пока защита частных данных и конфиденциальной информации не будет жестко контролироваться, культура не будет меняться", - отметил он.

Напомним, в декабре в интернете завирусился так называемый "список Айки", в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев.

Позже появилась информация, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" - там предполагают, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, с некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.