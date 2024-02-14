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Уголовное дело возбудили по факту публикации "списка девственниц" в вузе Алматы

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Женщина закрывает лицо руками
Женщина. Иллюстративное фото: mapo / Getty Images

По факту публикации личных данных студентов КазНУ имени Аль-Фараби начато досудебное расследование по уголовной статье, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Управление полиции Бостандыкского района 14 февраля зарегистрировало досудебное расследование по части 5 статьи 147 УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите") по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов вуза в Алматы.

Расследование было начато по поручению городской прокуратуры, сообщается на официальном сайте органа.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия.

К слову, согласно части 5 статьи 147 УК РК, нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, на днях в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет.

Инцидент прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства", – заявил он сегодня.

Также министр отметил, что этот вопрос необходимо жестче регулировать законодательством о защите личных данных.

Об инциденте высказались также в Минцифры – там сообщили, что направили запрос в вуз для предоставления разъяснений. Кроме того, пострадавших призвали обратиться в министерство.

В самом университете тоже прокомментировали произошедшее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061022-ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-publikatsii-spiska-devstvennits-v-vuze-almaty/

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