Происхождение "списка девственниц" объяснили в вузе Алматы

В КазНУ имени Аль-Фараби объяснили происхождение "списка девственниц" и рассказали, что в вузе ведется предварительная внутренняя проверка, передает корреспондент NUR.KZ.

"6 февраля 2024 года медсестра ТОО "Smart Health University City", оказывающего Университету медицинские услуги на основании договора, посредством мессенджера WhatsApp отправила документы в формате Excel со списком студентов 3 и 4 курсов Механико-математического факультета, которые не прошли флюорографическое исследование, специалисту деканата этого факультета, для обеспечения прохождения ими флюорографического исследования.

Однако в переданных документах кроме фамилии и имени студентов, также содержались сведения, относящие к врачебной тайне", - рассказали в вузе.

В результате персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну, были распространены в мессенджерах, добавили в пресс-службе.

"По данному факту 14 февраля 2024 года в Университете назначена служебная проверка и направлено обращение в прокуратуру города Алматы с просьбой принять меры прокурорского реагирования по данному факту и обеспечить защиту прав студентов. Кроме того, Университет рассматривает вопрос о расторжении договора с ТОО "Smart Health University City", - рассказали в КАзНУ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Миннауки и высшего образования в кулуарах мажилиса прокомментировал так называемый "список девственниц", распространившийся в одном из вузов Алматы. Сообщалось, что вопрос взят на контроль.

В МЦРИАП сообщили, что в данном инциденте усматривается нарушение законодательства и предложил пострадавшим девушкам обратиться в министерство, чтобы виновные лица понесли административное наказание.