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"Список девственниц" в вузе Алматы: в Минцифры обратились к пострадавшим студентам

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка со смартфоном. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

На днях в крупном вузе в Алматы распространился так называемый "список девственниц", в котором хранились личные данные студенток. МЦРИАП прокомментировало инцидент, передает NUR.KZ.

На днях в одном из крупных вузов в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет.

Инцидент прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства", – заявил он сегодня.

Также министр отметил, что этот вопрос необходимо жестче регулировать законодательством о защите личных данных.

Свой комментарий дали также в Минцифры. Ответ ведомства опубликован в официальном Telegram-канале.

"В связи с публикуемой информацией в сети Интернет по распространению персональных данных (в том числе тайны медицинского работника) сообщаем, что в указанном случае усматривается нарушение действующего законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите", – отметили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Представители ведомства заявили, что уже направили запрос в данный университет для предоставления разъяснений по данному вопросу. Пострадавших призвали обратиться в министерство.

"В случае наличия ваших персональных данных в указанных списках просим вас обратиться в министерство с соответствующим обращением, приложив материалы по нарушению для привлечения к административной ответственности виновных лиц", – гласит сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060947-spisok-devstvennits-v-vuze-almaty-v-mintsifry-obratilis-k-postradavshim-studentam/

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