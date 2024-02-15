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"Это нарушает права девушек": Балаева высказалась о "списке девственниц" в вузе Алматы

Опубликовано:

Студенты вуза
Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах коллегии минкультуры и информации Аиду Балаеву попросили прокомментировать утечку личных данных студенток в вузе Алматы, так называемый "список девственниц", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что это абсолютно неправильно и нарушает права тех девушек, которые оказались в списке, поэтому, конечно, в первую очередь вопрос не в том, кого наказать, а в том, зачем эти списки формировались вообще, для кого это нужно было. Я насколько знаю, проводится расследование, давайте дождемся результатов и будем решать", – заявил Балаева.

Напомним, на этой неделе в одном из крупных вузов в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет.

Инцидент прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства", – заявил он сегодня.

На ситуацию отреагировали и в Минцифры. Представители ведомства заявили, что уже направили запрос в данный университет для предоставления разъяснений по данному вопросу. Пострадавших призвали обратиться в министерство.

Позже в КазНУ имени Аль-Фараби объяснили происхождение "списка девственниц" и рассказали, что в вузе ведется предварительная внутренняя проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061138-eto-narushaet-prava-devushek-balaeva-vyskazalas-o-spiske-devstvennits-v-vuze-almaty/

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