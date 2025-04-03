Минздрав отреагировал на новое массовое отравление школьников в Мангистауской области

По факту инфекционного заболевания пищевого происхождения у 12 школьников в Мангистауской области начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, по факту группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.

По случаю отравления детей направлены письма в Управление полиции Манашинского района, Департамент полиции Мангистауской области, Управление образования, районную и областную прокуратуру.

На основании уведомления Управлением полиции Манашинского района столовая школы опечатана.

В рамках расследования специалистами Управления с привлечением специалистов филиала НЦЭ Мангистауской области осуществлен выход на объект, с отбором проб пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств и обследованием работников на носительство кишечной инфекции, результаты проб находятся в работе.

Подростки в возрасте 14 лет, получившие отравление, находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников. При поступлении в приемный покой они высказывали жалобы на рвоту, общую слабость, жидкий стул, боли в животе, состояние удовлетворительное.

Опрошенные родители школьников связывают заболевание с некачественной едой в столовой школы, где горячим питанием охвачены 417 учащихся начальных классов.

Напомним, сегодня стало известно об очередном массовом отравлении школьников в Мангистауской области. По информации пресс-службы акимата Бейнеу, скорая помощь начала доставлять школьников в приемный покой Бейнеуской центральной районной больницы вечером 1 апреля. Дети жаловались на тошноту, рвоту и слабость.

Ранее осенью 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.

У шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружили и другие грубые нарушения.

В январе этого года уголовное дело по факту отравления детей в столовой школы села Бесшокы передали в суд. Работников осудили за поддельные санитарные документы.

В феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.