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Уголовное дело возбудили после массового отравления школьников в Мангистау

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Медики в больнице в Мангистау
Больница. Фото: instagram.com/mangystau_obl_zdrav

Уголовное дело возбудили после массового отравления школьников в Мангистауской области. Состояние детей находится под пристальным контролем, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в связи с возникшей ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа.

Заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова посетила больницу и ознакомилась с текущим состоянием школьников.

"Создаются все необходимые условия для улучшения состояния здоровья детей. Родителям оказывается психологическая помощь. По словам врачей, состояние детей стабильное", - отметили в управлении здравоохранения.

Здесь добавили, что для выяснения причины отравления было направлено уведомление в департамент санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, ведется расследование.

"По данному факту в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 304 части 1 УК РК и начато досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

По данным управления здравоохранения региона, с вечера 6 сентября от 21 ученика школы №8 Мунайлинского района начали поступать вызовы в скорую помощь. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела. Сегодня по состоянию на 17.05 за медицинской помощью обратились 67 детей. 52 ребенка находятся под наблюдением дома. В больнице лежат 13 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители.

Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. Старший брат девочки отметил, что сестра вернулась из школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2 градусов.

Добавим, что согласно ст.304 ч.1 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2158581-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-massovogo-otravleniya-shkolnikov-v-mangistau/

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