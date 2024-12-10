Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Алматы начали сносить еще одно незаконно построенное кафе (фото)

Опубликовано:

Снос кафе в Алматы
Работы по сносу кафе. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата, кафе возведено собственнком без наличия архитектурно-планировочного задания, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Сообщается, что в отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.

"7 февраля 2024 года управлением градостроительного контроля Алматы инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня решение оставлено без изменения.

Снос начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции", - сказано в сообщении.

В акимате добавили, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 53 незаконных объекта.

Напомним, сегодня мы писали о том, какие здания снесли в Алматы на сегодняшний день.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказывался о точечной застройке города, отмечая, что с ней власти борются не только в центре.

Кроме того, он говорил и о запрете на строительство на горных "прилавках" выше градиента 15%.

Также Досаев обещал, что работа по сносу незаконных строений будет доведена до конца.

Кафе Гамарджоба сносят в Алматы
Снос кафе в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198583-v-almaty-nachali-snosit-eshche-odno-nezakonno-postroennoe-kafe-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie