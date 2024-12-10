В Алматы начали сносить еще одно незаконно построенное кафе (фото)

В алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата, кафе возведено собственнком без наличия архитектурно-планировочного задания, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Сообщается, что в отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.

"7 февраля 2024 года управлением градостроительного контроля Алматы инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня решение оставлено без изменения.

Снос начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции", - сказано в сообщении.

В акимате добавили, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 53 незаконных объекта.

Напомним, сегодня мы писали о том, какие здания снесли в Алматы на сегодняшний день.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказывался о точечной застройке города, отмечая, что с ней власти борются не только в центре.

Кроме того, он говорил и о запрете на строительство на горных "прилавках" выше градиента 15%.

Также Досаев обещал, что работа по сносу незаконных строений будет доведена до конца.

Снос кафе в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы