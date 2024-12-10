В Алматы начали сносить еще одно незаконно построенное кафе (фото)
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В алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По информации акимата, кафе возведено собственнком без наличия архитектурно-планировочного задания, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
Сообщается, что в отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
"7 февраля 2024 года управлением градостроительного контроля Алматы инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня решение оставлено без изменения.
Снос начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции", - сказано в сообщении.
В акимате добавили, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 53 незаконных объекта.
Напомним, сегодня мы писали о том, какие здания снесли в Алматы на сегодняшний день.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказывался о точечной застройке города, отмечая, что с ней власти борются не только в центре.
Кроме того, он говорил и о запрете на строительство на горных "прилавках" выше градиента 15%.
Также Досаев обещал, что работа по сносу незаконных строений будет доведена до конца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198583-v-almaty-nachali-snosit-eshche-odno-nezakonno-postroennoe-kafe-foto/