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"Отец Бишимбаева открывает университет в Таразе": в Миннауки прокомментировали информацию в Сети

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Студенты на занятии в вузе
Студенты на занятии. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Ранее в Сети опубликована информация, что отец Куандыка Бишимбаева Валихан Бишимбаев якобы открывает вуз - Bishimbayev University в Таразе. На информацию отреагировали в Миннауки, передает NUR.KZ.

Публикация об открытии "Bishimbayev University" в Таразе опубликована в Telegram-канале Kris_p_almaty. В посте отмечается, что новый университет якобы начнет прием абитуриентов с нового учебного года и будет специализироваться на юридических дисциплинах, включая гражданское, уголовное, международное, корпоративное, финансовое и налоговое право, а также интеллектуальную собственность и арбитраж.

На данную информацию незамедлительно отреагировали в Министерстве науки и высшего образования.

"Согласно статье 5-3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" выдача юридическим лицам лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление высшего и послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения является прерогативой уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Таким образом, любая образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского образования подлежит лицензированию.

Не допускается осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых Законом РК "О разрешениях и уведомлениях" установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или направления соответствующего уведомления.

Исходя из вышеизложенного, Министерство исключает получение лицензии на ведение образовательной деятельности "Bishimbayev University", а также отсутствие заявки в информационной системе "е-лицензирование", - отмечается в комментарии пресс-секретаря ведомства Олжаса Беркинбаева в Facebook.

Летом прошлого года сообщалось, что отец Куандыка Бишимбаева обратился с заявлением в полицию по факту распространения ложной информации о нем и его сыне в Сети.

Напомним, 13 мая прошлого года Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание. В конце месяца стало известно, что он подал апелляционную жалобу по своему делу.

Салтанат Нукенова - супруга Бишимбаева - скончалась 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений.

12 ноября 2023 года экс-министра нацэкономики арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января 2024 года. Суд над обоими начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

И Бишимбаева, и Байжанова судил суд присяжных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232797-otec-bishimbaeva-otkryvaet-universitet-v-taraze-v-minnauki-prokommentirovali-informaciyu-v-seti/