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Сколько человек живут в Казахстане: новые данные озвучили в Бюро нацстатистики

Опубликовано:

Жители Астаны гуляют по улице
Казахстанцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По последним данным, в Казахстане проживают более 20,2 млн человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики РК. В городах проживают более 12,7 млн казахстанцев.

На сайте Бюро сегодня опубликовали новые данные о численности населения Казахстана. Сообщается, что на 1 декабря 2024 года в стране проживали более 20,2 млн человек. Средняя численность населения увеличилась более чем на 20 тыс. человек (темп прироста составил 1,16%).

На данный момент в городах проживают более 12,7 млн казахстанцев. Сельское население на 1 декабря 2024 года составляло более 7,5 млн жителей. Кроме того, в стране живут более 10,3 млн женщин и более 9,9 млн мужчин.

Также сообщается, что за отчетный период в Казахстане родились более 338 тыс. детей, а умерло более 121 тыс. жителей страны. Естественный прирост населения превысил 217 тыс. человек.

Последние данные о численности населения Казахстана мы публиковали в декабре прошлого года. Тогда также были названы самые густонаселенные города страны.

В ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

В октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208737-skolko-chelovek-zhivut-v-kazahstane-novye-dannye-ozvuchili-v-byuro-nacstatistiki/

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