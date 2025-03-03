Свыше 20,3 млн человек: озвучили новые данные о численности казахстанцев
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Население Казахстана превысило 20,3 млн человек - новую информацию озвучили в Бюро Национальной статистики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в БНС, по состоянию на 1 февраля 2025 года численность населения Казахстана составляет 20 300 618 человек.
Согласно подсчетам, за январь 2025 года оно выросло более чем на 14,5 тыс. человек.
Сообщается, что численность городского населения в Казахстане выросло до 12,8 млн человек, а сельского сократилось до 7,5 млн.
Самым густонаселенным регионом является Алматы. Меньше всего человек проживают в области Ұлытау.
Ранее мы писали, что на 1 декабря 2024 года в стране проживали более 20,2 млн человек. Средняя численность населения увеличилась более чем на 20 тыс. человек (темп прироста составил 1,16%).
Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225063-svyshe-20-3-mln-chelovek-ozvuchili-novye-dannye-o-chislennosti-kazahstancev/