Свыше 20,3 млн человек: озвучили новые данные о численности казахстанцев

Население Казахстана превысило 20,3 млн человек - новую информацию озвучили в Бюро Национальной статистики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в БНС, по состоянию на 1 февраля 2025 года численность населения Казахстана составляет 20 300 618 человек.

Согласно подсчетам, за январь 2025 года оно выросло более чем на 14,5 тыс. человек.

Сообщается, что численность городского населения в Казахстане выросло до 12,8 млн человек, а сельского сократилось до 7,5 млн.

Самым густонаселенным регионом является Алматы. Меньше всего человек проживают в области Ұлытау.

Ранее мы писали, что на 1 декабря 2024 года в стране проживали более 20,2 млн человек. Средняя численность населения увеличилась более чем на 20 тыс. человек (темп прироста составил 1,16%).

Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.