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Когда закончится учебный год для казахстанских школьников

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Учитель ведет урок
Класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В казахстанских школах сегодня, 1 апреля, стартовала последняя– четвертая – четверть. В Минпросвещения рассказали, когда она закончится, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в министерстве, четвертая четверть в казахстанских школах продлится с 1 апреля по 25 мая. Продолжительность составит 8 учебных недель.

"25 мая будут подведены итоги и 2024-2025 учебного года, и учебный год будет завершен", – говорится в сообщении Минпросвещения.

Напомним, что в 2022 году Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Из-за этого в 2023 году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для выпускников прошли с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе 2023-го в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая, и уже в 2024 году линейки состоялись в привычную дату - 25 мая.

При этом казахстанским выпускникам запретили проводить пышные банкеты и выезды на автомобилях. Кроме того, в апреле прошлого года стало известно, что последний звонок в школах пройдет в новом формате из-за масштабных паводков в регионах.

Добавим, что в прошлом году, как сообщали в министерстве просвещения, учебный год завершили более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч навсегда простились со школьной скамьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231993-kogda-zakonchitsya-uchebnyy-god-dlya-kazahstanskih-shkolnikov/