Землетрясения на юге Казахстана: обеспокоенным жителям ответили насчет спецтехники и палаток

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в двух районах, где ощущалось землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

В совещании приняли участие представители руководства службы гражданской защиты, местных исполнительных органов, соответствующих ведомств.

Акимы Меркенского района и района Рыскулова отчитались о текущей ситуации.

В районах жертв и пострадавших нет. Все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Повреждены 14 социальных объектов: 9 объектов образования, 2 - здравоохранения, 1 - сферы социальной защиты, 1 - спорта и 1 - культуры.

"Ситуация в регионе находится на личном контроле главы государства. Президент поручил оказать необходимую помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов.

По поручению премьер-министра в область направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям.

Бесперебойную работу объектов систем жизнеобеспечения, промышленных предприятий, социальных объектов следует держать на постоянном контроле. Безопасность людей превыше всего", - отметил Ербол Карашукеев и поручил провести работу по оценке ущерба, учитывая требования жителей.

Также акимам районов поручено осмотреть объекты в сельских населенных пунктах, контролировать ситуацию, усилить разъяснительную работу среди населения, при необходимости направить специалистов для оказания психологической помощи.

Глава региона обратил внимание на распространение недостоверной информации в СМИ и социальных сетях и призвал жителей доверять только официальным источникам.

"Жители обеспокоены прибытием спецтехники в Меркенский район, установкой временных палаток. Все эти мероприятия проводятся в соответствии с алгоритмом, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Нет причин для беспокойства. Для обеспечения безопасности населения службы работают в усиленном режиме", - отметили в акимате.

Напомним, ночью 28 марта землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе.

Наибольшая интенсивность (5 баллов) была зарегистрирована в Меркенском районе. В районе Рыскулова - 4 балла, в Таразе и других районах - 2 балла.

Второе землетрясение за сутки почувствовали жители региона в 15:56.

В Жамбылскую область была направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.

Также о ситуации в регионе доложили президенту Касым-Жомарту Токаеву.

По ранее предоставленным данным ДЧС Жамбылской области, в двух районах в результате землетрясения пострадали 23 объекта - трещины выявлены в 11 социальных объектах и 12 частных домах.

Оперштаб по контролю за сейсмообстановкой в Казахстане перешел на круглосуточную работу.