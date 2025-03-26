Еще четырех туранских тигров привезут в Казахстан из России

О планах завезти в Казахстан из России еще четырех туранских тигров заявил на брифинге в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии и природных ресурсов заявил, что привезенные в прошлом году тигры из Нидерландов находятся в Иле-Балхашском резервате в вольерах.

"Состояние очень хорошее. Уже имеем факт случки. Надеемся, что к концу этого года мы получим приплод. В феврале была встреча с российскими коллегами в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве. Приезжала группа специалистов по тиграм из России - мы показали им инфраструктуру, готовящуюся для тигров, которых планируем получить из России.

Я думаю, что в этом году мы завезем еще три, максимум четыре тигра. Таким образом мы начнем масштабную реализацию проекта по интродукции туранского тигра. Сроки мы пока обсуждаем. Во всяком случае есть понимание", - заявил Нурлан Нысанбаев.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране планируется восстанавливать популяцию туранского тигра.

Вскоре после этого в Минэкологии показали, как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан. Также сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

В конце января глава Минэкологии рассказал, что привезенные тигры чувствуют себя хорошо и "выглядят довольно-таки упитанно". Также он рассказал о планах в этом году привезти в Казахстан тигров из России, которых будут выпускать в дикую природу.

Мы также писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.

Недавно стало известно, что туранские тигры, прибывшие из Нидерландов в 2024 году, начали спариваться. Это значит, что они успешно адаптировались к новой среде и готовы размножаться.