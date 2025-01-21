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"Обречены всю жизнь жить в вольере": как себя чувствуют тигры, завезенные в Казахстан из Нидерландов

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Тигр
Тигр. Иллюстративное фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

На брифинге в правительстве главу Минэкологии спросили о состоянии двух тигров, привезенных в Казахстан из Нидерландов осенью 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Там на месте круглосуточно работает группа специалистов Всемирного фонда защиты дикой природы, специализирующейся на тиграх. Плюс к нам на работу перешел специалист с России, который очень опытный ученый.

Сегодня процесс адаптации идет хорошо. В принципе, визуально тигры выглядят довольно-таки упитанно. Тигры дружат только во время брачного периода, в остальное время они одиночки, поэтому сейчас их держим раздельно. Придет время гона, и мы их поместим в один вольер. Адаптация к зимним условиям проходит нормально, потому что эти тигры уссурийские, они хорошо переносят более низкие температуры", - сообщил глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев.

Также его спросили о планах завезти в Казахстан еще 5 тигров.

"В конце февраля или начале марта планируется приезд специалистов из тигриного центра российского - специалисты посмотрят условия содержания, и потом мы привезем 3 или 4 тигра с РФ. Эти тигры будут иначе содержаться - на передержке будут 2-2,5 месяца, а затем выпущены в дикую природу.

А те, которые у нас сейчас есть, они обречены всю жизнь провести в вольерах, и только потомство будет выпускаться в природу", - заявил Нысанбаев.

В сентябре прошлого года стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране планируется восстанавливать популяцию туранского тигра.

Вскоре после этого в Минэкологии показали, как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан. Также сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

Мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213670-obrecheny-vsyu-zhizn-zhit-v-volere-kak-sebya-chuvstvuyut-tigry-zavezennye-v-kazahstan-iz-niderlandov/

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