Тигры, привезенные из Нидерландов в Казахстан, готовы дать потомство

Туранские тигры, прибывшие из Нидерландов в 2024 году, начали спариваться. Это значит, что они успешно адаптировались к новой среде и готовы размножаться, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии.

"Хорошие новости из Иле-Балхашского резервата: туранские тигры Богдан и Кума, прибывшие из Нидерландов в сентябре 2024 года, начали спариваться! Это значит, что они успешно адаптировались к новой среде, а условия, созданные казахстанскими специалистами, оказались комфортными для их жизни и размножения.

Адаптация хищников включала освоение территории и минимизацию стрессовых факторов. Спаривание — важный признак того, что тигры чувствуют себя в безопасности. Теперь есть надежда, что в ближайшем будущем появится потомство, которое станет основой для формирования новой популяции тигров в Казахстане", - сообщает ведомство.

В Минэкологии дополняют, что программа реинтродукции тигров в Казахстане стартовала в 2018 году при поддержке WWF и ПРООН. Сейчас проект вышел на новый этап: планируется выпуск в дикую природу как тигрят, рожденных в вольерах, так и особей, привезенных с Дальнего Востока России.

"Возвращение туранского тигра в Казахстан - это восстановление экосистемы и усиление биоразнообразия страны. Будем следить за судьбой Богдана и Кумы и надеяться на пополнение в тигриной семье!" - информирует министерство.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране планируется восстанавливать популяцию туранского тигра.

Вскоре после этого в Минэкологии показали, как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан. Также сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

В конце января глава Минэкологии рассказал, что привезенные тигры чувствуют себя хорошо и "выглядят довольно-таки упитанно". Также он рассказал о планах в этом году привезти в Казахстан тигров из России, которых будут выпускать в дикую природу.

Добавим, мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.