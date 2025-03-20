"На час раньше": госструктуры Усть-Каменогорска переходят на новый график работы

С 20 марта госструктуры и бюджетные организации в Усть-Каменогорске начнут работать на час раньше. Это, уверены местные власти, повысит организацию труда, передает сайт телеканала КТК.

С сегодняшнего дня все госструктуры в областном центре Восточного Казахстана начнут работать на час раньше. Местные власти пришли к выводу, что это повысит организацию труда и улучшит качество жизни.

Как сообщает телеканал, в акимате по этому случаю провели совещание на 300 человек. Все в итоге согласились с тем, что рабочий день для государственных и бюджетных организаций в городе будет начинаться в 8 утра. Обедать служащие будут с полудня до 13:30. А в половине шестого вечера смогут пойти домой.

Таким образом, новый график работы ввели теперь уже на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.

Как жителям ВКО живется по новому времени, читайте в этом материале.

Позже стало известно, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.

До этого и житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

А на днях пересмотреть график работы министерств предложили и в акимате Астаны.

Добавим, что 11 марта в правительстве Казахстана озвучили результаты исследований на тему влияния перехода на единый часовой пояс на казахстанцев.

"Как отмечено в докладе министра (Шаккалиева - прим. ред.), мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса", - сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.