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Пересмотреть график работы министерств предлагает акимат Астаны

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Девушка сморит на часы
Часы. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

Замакима Астаны на заседании маслихата рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

В маслихате обсудили перспективы развития общественного транспорта, а также вопрос, что делается для того, чтобы стимулировать людей пересесть на автобусы. Все эти меры направлены на снижение нагрузки на дороги города и решение проблемы пробок в часы пик.

"Один из вопросов, которые мы на сегодняшний день прорабатываем - это перенос времени (начала работы в госорганах - прим. ред.). Уже с 2018 года рабочее время акимата перенесено на 08.30.

Мы с такой инициативой будем выходить на правительственный уровень - о переносе времени (начала работы - прим. ред.) центральных исполнительных органов - будет ли это полчаса, или час, это будем еще со всеми разговаривать с ними, с нашими объектами образования и здравоохранения - это поможет распределить транспортный поток", - сказал Ерсин Отебаев.

По его словам, этот вопрос требует доработки.

Напомним, в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.

Добавим по смене графиков работы, ранее сообщалось, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу - власти всех районов пошли на такой шаг после обращений жителей.

Также добавим, что ранее житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228900-peresmotret-grafik-raboty-ministerstv-predlagaet-akimat-astany/