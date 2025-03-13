Приспособились к часовому поясу: все районы ВКО перешли на собственный рабочий график

Все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу, передает сайт телеканала КТК.

Начинать рабочий день с 8 часов, а не с 9, в восточно-казахстанских районах решили неделю назад. Сегодня к ним присоединились два оставшихся - Шемонаихинский и Глубоковский.

Конец рабочего дня также сдвинули на час, теперь он заканчивается в 17:30. А обеденный перерыв будет длиться с 12 до 13:30.

На такой шаг власти всех районов пошли после обращений жителей. По мнению чиновников, новый распорядок позволит эффективнее использовать световой день.

При этом в самом Усть-Каменогорске пока ничего менять не стали.

Примечательно, что хотя накануне в правительстве заявили, что изучили влияние перевода часов на здоровье казахстанцев и никаких негативных последствий не выявили, переходу на "свое" время в Восточном Казахстане никто перечить не стал.

Напомним, ранее сообщалось, что с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.

Как жителям ВКО живется по новому времени, читайте в этом материале.

Добавим, что ранее житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

Вместе с тем, 11 марта в правительстве Казахстана озвучили результаты исследований на тему влияния перехода на единый часовой пояс на казахстанцев.

"Как отмечено в докладе министра (Шаккалиева - прим. ред.), мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса", - сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.