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Еще несколько районов ВКО начали жить "по своему времени"

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Мужчина просыпается по будильнику
Будильник. Иллюстративное фото: Weiquan Lin / Getty Images

С марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, теперь рабочий день в этих районах начинается в 08.00 и заканчивается в 17.30, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.30.

Изменения связаны с тем, что из-за перевода времени рано светает и темнеет. Новый график, как заявили в акимате, позволит жителям эффективнее использовать световой день.

Изменения не затронули школы, детские сады и медицинские учреждения, так как они уже работали по аналогичному расписанию.

Решение о переходе на новый график было принято с учетом мнения местных жителей. В каждом районе провели собрания, где население поддержало инициативу.

С 5 января 2025 года аналогичный график в пилотном режиме ввели для государственных и социальных учреждений в Катон-Карагайском районе ВКО.

"Такой режим повысит производительность труда и окажет положительное влияние на развитие района", - заявили в отделе внутренней политики Катон-Карагайского района.

Также стало известно, как казахстанцам живется по новому времени, когда начинает темнеть после 15.30, а в 2 часа ночи на улице уже светает.

В феврале этого года горсуд Астаны вынес решение по апелляционной жалобе по возврату часового пояса. Истцу было отказано в удовлетворении жалобы.

Министра юстиции Казахстана Ерлана Сарсембаева попросили дать правовую оценку решению суда об отказе в возврате часового пояса.

А глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, наблюдается ли рост потребления электроэнергии на фоне введения единого часового пояса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225591-eshche-neskolko-rayonov-vko-nachali-zhit-po-svoemu-vremeni/