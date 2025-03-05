Когда закончат строительство LRT в Астане, рассказал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ходе строительства столичного LRT - глава города в своем Instagram назвал сроки завершения работ, передает NUR.KZ.

Акима сообщил, что посетил станцию 112 (Абу Даби Плаза), ознакомился с ходом строительства LRT.

"К примеру, на станции 112 (Абу Даби Плаза) общей площадью порядка 5 тыс. м2. ведутся работы по монтажу внешнего металлического каркаса фасада с последующей установкой витражей и панелей", - заявил он.

По словам главы города, в текущем году аналогичные работы будут завершены на всех 18 станциях для последующего начала тестовой эксплуатации в III квартале.

Касымбек напомнил, что ранее было завершено строительство эстакады, возведены основные железобетонные конструкции станций.

Также завершено строительство вантового моста через реку Есиль, строительство фасадной части станции 101. Помимо этого размещен заказ на 19 единиц составов LRT.

А строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%. На участке эстакады между станциями №116 и №117 уложены первые 500 метров рельсового пути.

"️До конца 2025 года планируется полное завершение верхнего строения пути, включая укладки рельсов, настройки систем сигнализации и связи, внутренняя и внешняя отделка станций, строительство депо с поставкой составов", - заявил аким Астаны.

Также, по его словам, в 2025 году планируется благоустройство подэстакадной части LRT по пр. Кабанбай батыра и ул. Калдаякова.

"Поэтапно будем благоустраивать маршрут вдоль LRT. К примеру, в этом году запланировано масштабное озеленение проспекта Кабанбай батыра — от аэропорта до проспекта Мангилик ел. На участке по улице Сыганак (от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Тәуелсіздік) появятся деревья, велодорожки, в едином стиле уличная мебель", - добавил он.

Рядом с ключевыми остановками LRT (у ТРЦ "Mega Silk Way", ботанического сада и ЖК "Поколение") появятся новые общественные пространства для отдыха и времяпровождения горожан.

По его словам, это будут удобные зоны с современным благоустройством, которые станут точками притяжения города.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Отметим, недавно компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны.