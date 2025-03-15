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Петиция за сокращение числа госслужащих в Казахстане появилась в Сети

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Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

Вчера, 14 марта, в Казнете появилась петиция, за сокращение численности государственных служащих и повышение эффективности государственного управления, передает NUR.KZ.

Петиция, адресованная Министерству национальной экономики РК, опубликована на сайте e-Petition и находится на модерации - это значит, что пока ее нельзя подписать. Срок модерации - до 9 апреля 2025 года.

"Мы, граждане Республики Казахстан, обращаемся к президенту, правительству и парламенту с требованием незамедлительно принять меры по сокращению численности государственных служащих и повышению эффективности государственного управления", - говорится в петиции.

Авторы ее напоминают, что в 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу сократить количество госслужащих на 25% к 2024 году.

"Однако, несмотря на регулярное упоминание этой проблемы в ежегодных посланиях, поставленная задача до сих пор не выполнена.

Мы считаем, что это связано с отсутствием политической воли и неспособностью государственного аппарата самостоятельно провести реформы, которые противоречат его собственным интересам", - сказано в петиции.

Среди причин, "почему это важно", авторы перечисляют следующее:

  1. "Неэффективность государственного аппарата. Государственный аппарат продолжает расти, что приводит к увеличению расходов бюджета на заработную плату, командировки, обслуживание, транспорт, помещения и другие сопутствующие расходы. По нашим оценкам, содержание одного госслужащего обходится бюджету в 10 раз больше, чем его зарплата. Например, если зарплата составляет 500 000 тенге, то общие расходы на одного сотрудника могут достигать 5 миллионов тенге в месяц", - подчеркивается в петиции.
  2. Отсутствие реальных реформ. Государственный аппарат не заинтересован в самореформировании, что делает невозможным выполнение задачи по сокращению без привлечения внешних экспертов.
  3. Необходимость экономии бюджета. Сокращение госслужащих позволит высвободить значительные средства, которые можно направить на социальные программы, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры".

После перечисления причин обозначен список требований:

Привлечение авторитетных иностранных консалтинговых компаний для проведения независимого аудита и разработки четкого плана сокращения госслужащих.

"Мы считаем, что расходы на такие исследования (порядка 2 млрд тенге в год в течение 5 лет) окупятся за счет экономии бюджета", - указывается в документе.

Сокращение расходов на неэффективные мероприятия. Средства на проведение исследований должны быть найдены за счет сокращения затрат на форумы, симпозиумы, командировки и закупки ненужных товаров, считают авторы петиции.

"Как отметил вице-министр национальной экономики Арман Касенов 13 февраля 2025 года в Сенате, затраты на проведение форумов и парадов, которые составляют от одного до трех миллиардов тенге, являются относительно небольшими для экономики Казахстана.

Если вице-министр считает, что сумма в 3 миллиарда тенге незначительна, то для правительства не составит труда изыскать 5 или даже 10-15 миллиардов тенге на проведение исследований по оптимизации госаппарата", - отмечают они.

Начать с центральных органов. Первоочередной аудит должен быть проведен в министерствах, ведомствах и агентствах, расположенных в Астане, а также в областных акиматах.

Реформа квазигосударственного сектора. "Мы уверены, что 30-40% сотрудников в этом секторе являются избыточными, а некоторые организации могут быть упразднены на 80%", - говорится в петиции.

Увеличение количества судей. Параллельно с сокращением госслужащих необходимо увеличить количество судей как минимум в два раза. Это снизит нагрузку на судебную систему, повысит качество судебных актов и обеспечит справедливость для граждан, выражают мнение авторы петиции.

Среди ожидаемых результатов авторы указывают:

  • Экономия бюджета на 25-30%.
  • Повышение эффективности государственного управления.
  • Снижение коррупции и бюрократии.
  • Укрепление доверия граждан к государству.

Напомним, в январе 2021 года Токаев действительно дал поручения по сокращению штата госслужащих, отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы.

Вместе с тем, вчера, 14 марта, глава государства на заседании Национального курултая высказался о необходимости создания нового госоргана - в сфере ядерной энергетики.

Также в прошлом году в Казахстане произошла реорганизация госструктур. Так, с сентября при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начал работать Комитет государственной инспекции труда.

В конце мая сообщалось, что в МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности.

А в начале мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

Мы также писали, что в июле в Министерстве по ЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, три новых комитета образовали при Министерстве юстиции РК. Наряду с этим 59 госучреждений было ликвидировано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228361-peticiya-za-sokrashchenie-chisla-gossluzhashchih-v-kazahstane-poyavilas-v-seti/