Три новых комитета появились при Минюсте Казахстана

Три новых комитета образовали при Министерстве юстиции РК. Наряду с этим 59 госучреждений было ликвидировано, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА в электронном виде.

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде было опубликовано постановление "О некоторых вопросах Министерства юстиции Республики Казахстан".

Документ подразумевает образование трех республиканских госучреждений в Минюсте:

"Комитет по правам интеллектуальной собственности";

"Комитет принудительного исполнения";

"Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг".

Наряду с этим требуется ликвидировать 59 государственных учреждений, которые находились в ведении Министерства юстиции.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Отметим, на официальном сайте Минюста говорится, что интеллектуальная собственность - результат творения человеческого разума. К ИС относятся объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства), объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, фирменные наименования, а также товарные знаки и наименования места происхождения товара), а также селекционные достижения.

В Казахстане государственную политику в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности осуществляет Министерство юстиции. Экспертной организацией же является РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности".

Напомним, что пост министра юстиции Казахстана с января 2023 года занимает Азамат Ескараев.

Также добавим, что премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление, которым Министерству национальной экономики были добавлены новые функции.