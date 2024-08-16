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Новый госорган начнет работать в Казахстане с 1 сентября

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Иностранные работники в Казахстане
Рабочие. Иллюстративное фото: yongyuan/Getty Images

С сентября при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начнет работать Комитет государственной инспекции труда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О новом комитете на республиканском совещании сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов. Он также рассказал о проводимой работе по модернизации национальной системы управления охраной труда, сообщается на официальном сайте ведомства.

Вице-министр также рассказал об усилении государственного контроля за соблюдением прав работников - в текущем году на 7% увеличилось количество проверок работодателей.

Подробно Сарбасов остановился на проводимой работе по модернизации национальной системы управления охраной труда.

"В Казахстане реализуются системные меры по обеспечению безопасной и здоровой рабочей среды, включая цифровые решения и автоматизацию ключевых бизнес-процессов. С 2025 года планируется полномасштабный переход на процедуру интегральной оценки профессиональных рисков и усиление требований к спецорганизациям с акцентом на применение цифровых инструментов и приборов.

Будут внедрены риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий. Будет приниматься целый комплекс мер, направленных на обеспечение вовлеченности в улучшение условий труда трех сторон - государства, работодателя и работника, что окажет положительное влияние на повышение качества рабочей силы и сбережение трудовых ресурсов", - сказал Акмади Сарбасов.

Акмади Сарбасов также сообщил, что 6 августа было принято постановление правительства РК о создании Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов.

"Работа по образованию Комитета и его территориальных департаментов, укомплектованию штатов завершится в августе. И уже с 1 сентября государственные инспекторы труда будут работать в штатном режиме. До конца августа Комитетом и местными исполнительными органами будут завершены все необходимые юридические и технические процедуры.

Это позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников", - резюмировал вице-министр.

Напомним, ранее в Казахстане планировалось реорганизовать один из комитетов Министерства туризма и спорта, выделив из него новое ведомство.

В конце мая сообщалось, что в МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности.

А в начале мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

Мы также писали, что в июле в Министерстве по ЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, три новых комитета образовали при Министерстве юстиции РК. Наряду с этим 59 госучреждений было ликвидировано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2149800-novyy-gosorgan-nachnet-rabotat-v-kazahstane-s-1-sentyabrya/

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