Новый комитет появился в МЧС Казахстана

В Министерстве по ЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ.

Сам документ был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

Так, согласно постановлению правительства, было решено образовать республиканское государственное учреждение "Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК".

"Министерству по чрезвычайным ситуациям РК в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления", – говорится в тексте постановления.

Таким образом, согласно информации с официального сайта ведомства, в МЧС теперь действуют 5 комитетов:

Комитет по гражданской обороне и воинским частям;

Комитет противопожарной службы;

Комитет промышленной безопасности;

Комитет по государственным материальным резервам;

Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.