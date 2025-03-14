Отдых за рубежом может значительно подорожать для казахстанцев, заявили туроператоры

Казахстанские туроператоры вслед за блогерами получили налоговые уведомления. Однако в КТА уверены, что налоги насчитали неверно, и это может привести к росту цен на отдых, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы прошла пресс-конференция, на которой директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова рассказала, что с декабря 2024 года КГД направил 113 налоговых уведомлений туроператорам, работающим по выездному туризму.

По ее словам, конечная цель этих уведомлений – попытка привлечь туроператоров к ответственности за нарушения пункта 2 статьи 666 Налогового кодекса, связанные с неправомерным освобождением от удержания налога с доходов нерезидентов. Однако Шайкенова уверяет - эти обвинения полностью несостоятельны и основаны на искажении фактов и неверной трактовке законодательства.

"Налоговые органы требуют уплаты 20% КПН со всего оборота туроператоров, то есть со всех сумм, перечисленных иностранным партнерам, утверждая, что это доход нерезидентов, полученный в Казахстане.

Это абсурдное утверждение, учитывая, что маржинальность туроператоров составляет лишь 1-5% от оборота. Остальные 95-99% — это оплата услуг отелей, трансфера, экскурсий и прочих услуг, предоставляемых за пределами Казахстана. Согласно подпункту 11 пункта 9 статьи 645 Налогового кодекса, такие доходы не подлежат налогообложению в Казахстане", - говорит Шайкенова.

По ее словам, форма, на которую ссылаются налоговые органы, не предназначена для отражения сведений о нерезидентах, оказывающих услуги за рубежом.

Пресс-конференция. Фото: Казахстанский пресс-клуб

"Этот источник просто не мог содержать данных, на которых строятся обвинения. Кроме того, важно помнить, что органы государственных доходов приняли на себя функции валютного контроля только с 1 января 2024 года, а уведомления относятся к 2022-2023 годам, за который туроператоры не получали запросов от налоговых органов.

Туроператоры формируют турпродукт, заключая договоры с различными поставщиками услуг, включая зарубежных партнеров. Оплата услуг этим нерезидентам производится за услуги, фактически оказываемые за пределами Казахстана", - объясняет она.

Шайкенова отмечает, что согласно статье 645 Налогового кодекса такие доходы освобождены от налогообложения.

"КГД ошибочно трактует туроператоров как "зависимых агентов" иностранных компаний. Однако туроператоры действуют от своего имени, несут полную ответственность перед туристами и работают по стандартным агентским договорам. Зарубежные компании не контролируют их деятельность", - говорит президент КТА, ссылаясь на пункт 3 статьи 220 Налогового кодекса, где дано определение понятия "зависимый агент".

Туроператоры требуют отозвать уведомления. Они уверены - подобная ситуация может привести к банкротству туроператоров, срывам туристических поездок, а также к росту цен для казахстанцев на туры. Удорожание может составить от 20 до 32% от стоимости, считают в КТА. Это может сделать туристические услуги недоступными для многих туристов из Казахстана, говорит Рашида Шайкенова.

Она добавляет, что туроператорам придется оспаривать уведомления в суде, но суммы госпошлины для подачи иска в суд для многих будут неподъемными.

В конечном итоге, уверена она, всей отрасли будет нанесен непоправимый ущерб, что негативно скажется на экономике страны.

Корреспондент NUR.KZ направил официальный запрос в Комитет государственных доходов за разъяснением ситуации. На момент публикации ответ получен не был.

Напомним, ранее Комитет государственных доходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь шла о расхождениях по налогам по 594 лицам на сумму 53,3 млрд тенге. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.

Позже в КГД сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причиной тому, как выяснилось, стала техническая ошибка.

27 февраля сообщалось, что из 594 получивших уведомления блогеров уже 12 блогеров представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уже уплатили 74 миллиона тенге налогов.

28 февраля в КГД рассказали, сколько казахстанских блогеров получили уведомления от налоговой. На тот момент 854 блогерам были направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге.

А 5 марта министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что еще 15 блогеров доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет.

14 марта стало известно, что еще 63 казахстанских блогера задекларировали доходы на 2,8 млрд тенге.