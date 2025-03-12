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"Пишут незнакомые взрослые": на что жалуются дети в Казахстане по телефонам доверия, рассказала Закиева

Опубликовано:

Ребенок плачет
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в сенате рассказала, на что жалуются дети специалистам телефонов доверия, передает корреспондент NUR.KZ.

Динара Закиева отметила, что был введен QR-код и только за прошлый месяц поступило 120 звонков от детей и 11 145 SMS.

"В день приходит в среднем 600-700 SMS от детей, которые в своих сообщениях рассказывают и показывают очень большую проблему, которая сегодня есть - отсутствие близкой взаимосвязи детей и родителей.

Дети чувствуют себя одинокими. Они боятся рассказать правду, боятся рассказать, что с ними происходит, что им угрожают, что шантажируют, что им пишут незнакомые взрослые люди и предлагают встретиться. Обо всем этом они боятся рассказать своим родителям, учителям, психологам", - отметила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227407-pishut-neznakomye-vzroslye-na-chto-zhaluyutsya-deti-v-kazahstane-po-telefonam-doveriya-rasskazala-zakieva/