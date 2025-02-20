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Казахстанка заявила в полицию о насилии родственника над младшим братом

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Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: ridvan_celik / Getty Images

Адвокат Айман Умарова рассказала в соцсети об обращении ребенка, пострадавшего от насилия в Алматы. В полиции сообщили, что по делу зарегистрировано обращение родственницы мальчика, передает NUR.KZ.

О ситуации в своем Instagram-аккаунте рассказала Айман Умарова, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

Умарова заявила, что пострадавший ребенок обратился к ним, так как в полиции жалобы не принимали.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что по этому делу зарегистрировано обращение родственницы мальчика.

"19 февраля текущего года в УП Жетысуского района по факту насильственных действий сексуального характера в отношении младшего брата с заявлением обратилась жительница Алматинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полицию доставлен родственник подростка. С его участием проводятся следственные действия. Будет дана правовая оценка.

Вместе с тем, сообщаем, что в рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, в конце декабря в области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, обвиняемому в изнасиловании 12-летней падчерицы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области рассказала о преступлении в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов. Сауле Шакенева уточнила, что потерпевшим оказывается помощь в полном объеме, в том числе психологическая.

Позже в полиции сообщили, что задержанных подозревают в изнасиловании девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222441-kazahstanka-zayavila-v-policiyu-almaty-o-nasilii-rodstvennika-nad-mladshim-bratom/