Подростки жестоко избили сверстника в Семее

В Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN. Сообщается, что на холодном снегу подростки жестоко избивали и унижали мальчика, снимая происходящее на видео. Среди нападавших были и девочки, которые не только наблюдали, но и сами наносили удары, в том числе по голове.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области Абай.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Подростки будут поставлены на учет в отдел полиции. Их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

В отношении администрации учебного заведения будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению инцидента.

Ход разбирательства находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Абай", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Напомним, ранее сообщалось, что двух подростков отправили в колонию за избиение школьника, приведшее к его смерти, на юге Казахстана.

Также мы писали, что в городе Қонаев в Алматинской области подростки избили ученика девятого класса, после чего он пытался покончить с собой. Сейчас мальчик в реанимации, полиция возбудила дело.

Ранее в ноябре прошлого года в Сети появилось видео нападения толпой на подростка в Актау. В полиции тогда сообщали, что привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет.

До этого сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в гимназии Астаны. Все участники драки взяты на внутришкольный учет.