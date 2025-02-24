Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подростки жестоко избили сверстника в Семее

Опубликовано:

Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: ridvan_celik / Getty Images

В Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN. Сообщается, что на холодном снегу подростки жестоко избивали и унижали мальчика, снимая происходящее на видео. Среди нападавших были и девочки, которые не только наблюдали, но и сами наносили удары, в том числе по голове.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области Абай.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Подростки будут поставлены на учет в отдел полиции. Их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

В отношении администрации учебного заведения будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению инцидента.

Ход разбирательства находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Абай", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Напомним, ранее сообщалось, что двух подростков отправили в колонию за избиение школьника, приведшее к его смерти, на юге Казахстана.

Также мы писали, что в городе Қонаев в Алматинской области подростки избили ученика девятого класса, после чего он пытался покончить с собой. Сейчас мальчик в реанимации, полиция возбудила дело.

Ранее в ноябре прошлого года в Сети появилось видео нападения толпой на подростка в Актау. В полиции тогда сообщали, что привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет.

До этого сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в гимназии Астаны. Все участники драки взяты на внутришкольный учет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223399-podrostki-zhestoko-izbili-sverstnika-v-semee/