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Избиение школьника в Семее: уволен директор школы

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Школа
Школьный класс. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

В управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с произошедшим в отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за ненадлежащее организованное воспитательную работу", - говорится в сообщении управления.

Заместители директоров школ по воспитательной работе, классные руководители и школьные психологи привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директор одной из школ города, а также директор специализированного мужского лицея-интерната получили выговор.

Кроме того, директор еще одной школы был освобожден от занимаемой должности, а его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

Напомним, 24 февраля в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она рассказала некоторые подробности инцидента.

Сегодня аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223957-izbienie-shkolnika-v-semee-uvolen-direktor-shkoly/