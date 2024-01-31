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30 лет независимости Казахстана

Педофилов хотят пожизненно лишать свободы в Казахстане

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Ребенок сидит на полу
Ребенок. Иллюстративное фото: spukkato/Getty Images

Сегодня депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью.

Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

При этом суд наделяется полномочиями назначить психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье.

Еще одна норма законопроекта касается преступлений против детей.

"Педофилов предлагается пожизненно лишать свободы. Также предлагается введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства. Предложены проверки интернатных учреждений для детей в любое время без предварительного уведомления и другие важные нормы", - заявил Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058426-pedofilov-hotyat-pozhiznenno-lishat-svobody-v-kazahstane/

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