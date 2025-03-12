Санитара обвиняют в избиении подростка в Астане: полиция возбудила уголовное дело
Опубликовано:
В кулуарах мажилиса вице-министр МВД прокомментировал ход дела в отношении санитара, обвиняемого в избиении задержанного подростка, который напал на ребенка с ножом, передает корреспондент NUR.KZ.
"Что касается нападения в лифте, действительно, мы расследуем уголовное дело. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, проводится психологическая экспертиза. Планируется ее завершение в месячный срок. После чего мы передадим материалы уголовного дела в суд.
Что касается санитара, нанесшему телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу - по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы проводим комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу", - сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
Он добавил, что в избиении подростка подозревается один санитар.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227376-sanitara-obvinyayut-v-izbienii-podrostka-v-astane-policiya-vozbudila-ugolovnoe-delo/