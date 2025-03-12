Санитара обвиняют в избиении подростка в Астане: полиция возбудила уголовное дело

В кулуарах мажилиса вице-министр МВД прокомментировал ход дела в отношении санитара, обвиняемого в избиении задержанного подростка, который напал на ребенка с ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается нападения в лифте, действительно, мы расследуем уголовное дело. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, проводится психологическая экспертиза. Планируется ее завершение в месячный срок. После чего мы передадим материалы уголовного дела в суд.

Что касается санитара, нанесшему телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу - по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы проводим комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу", - сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.

Он добавил, что в избиении подростка подозревается один санитар.