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Санитара обвиняют в избиении подростка в Астане: полиция возбудила уголовное дело

Опубликовано:

Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

В кулуарах мажилиса вице-министр МВД прокомментировал ход дела в отношении санитара, обвиняемого в избиении задержанного подростка, который напал на ребенка с ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается нападения в лифте, действительно, мы расследуем уголовное дело. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, проводится психологическая экспертиза. Планируется ее завершение в месячный срок. После чего мы передадим материалы уголовного дела в суд.

Что касается санитара, нанесшему телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу - по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы проводим комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу", - сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.

Он добавил, что в избиении подростка подозревается один санитар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227376-sanitara-obvinyayut-v-izbienii-podrostka-v-astane-policiya-vozbudila-ugolovnoe-delo/