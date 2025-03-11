Накроет туман: в Астане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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Синоптики рассказали о погоде на 12 марта - в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Завтра в Астане, по данным синоптиков, ожидается ночью и утром туман.
12 марта ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области, ночью и утром на западе, юге Павлодарской области обещают туман.
В Костанайской области днем на севере, западе, востоке области будут осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, западе, юге области туман.
Туман и гололед синоптики прогнозируют завтра и в Акмолинской области.
12 марта в центре, горных районах области Жетісу ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.
Завтра ночью и утром на северо-западе Мангистауской области, на западе, юге Атырауской области, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области обещают туман.
А в Кызылординской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5 градусов мороза до 2-7 градусов тепла, днем от 7-12 градусов, на юге до 15-20 градусов тепла.
12 марта в области Ұлытау будет туман, гололед.
Завтра ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227172-nakroet-tuman-v-astane-i-ryade-oblastey-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/