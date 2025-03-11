Накроет туман: в Астане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погоде на 12 марта - в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане, по данным синоптиков, ожидается ночью и утром туман.

12 марта ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области, ночью и утром на западе, юге Павлодарской области обещают туман.

В Костанайской области днем на севере, западе, востоке области будут осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, западе, юге области туман.

Туман и гололед синоптики прогнозируют завтра и в Акмолинской области.

12 марта в центре, горных районах области Жетісу ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

Завтра ночью и утром на северо-западе Мангистауской области, на западе, юге Атырауской области, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области обещают туман.

А в Кызылординской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5 градусов мороза до 2-7 градусов тепла, днем от 7-12 градусов, на юге до 15-20 градусов тепла.

12 марта в области Ұлытау будет туман, гололед.

Завтра ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.