До 17 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду

В среду, 12 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадки не ожидаются. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.