До 17 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду
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В среду, 12 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет солнечно. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадки не ожидаются. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227194-do-17-gradusov-tepla-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-sredu/