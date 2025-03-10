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Одному региону грозят подтопления: в каких областях Казахстана ожидается непогода во вторник

Опубликовано:

Погода, снег
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник, 11 марта, практически по всему Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в данный момент на гидрологическом посту реки Коктал в области Жетісу уровень воды поднимается и приближается к критической отметке.

"Фактический уровень воды - 217 см, опасный уровень воды - 226 см. В связи с осадками и повышением температуры воздуха возможно дальнейшее повышение уровня воды. При превышении опасного уровня есть вероятность подтопления населенных пунктов, хозяйственных подстроек и дорог местного значения", - предупредили в "Казгидромете".

Кроме того, ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. В Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, на дорогах - гололедица. В Алматы ночью и утром также ожидается туман, на дорогах - гололедица.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на западе, севере, востоке области - метель.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. На севере, востоке, в центре области Абай ожидается снег; днем - дождь, снег, гололед. В Кызылординской области ожидается туман.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель; днем на западе, юге, востоке области - осадки, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере области - туман. На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Также туман ожидается в Атырауской области.

В Астане 11 марта временами ожидаются снег, низовая метель, гололед. В Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На востоке, юге области ожидаются гололед, туман. На западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Актюбинской области также ожидается туман, порывы ветра до 15 м/с. В Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. В области Ұлытау также ожидается гололед.

В Карагандинской области ожидается снег. Ночью возможна низовая метель, на дорогах - гололедица, порывы ветра до 23 м/с.

Сегодня синоптики также сделали прогноз на ближайшие дни. Отмечалось, что на севере и востоке страны ожидаются морозы до -25 градусов, в то время как на западе и юге ожидается потепление до 22 градусов тепла.

Кроме того, синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226858-odnomu-regionu-grozyat-podtopleniya-v-kakih-oblastyah-kazahstana-ozhidaetsya-nepogoda-vo-vtornik/