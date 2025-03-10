Снегопад в Астане: аэропорт обратился к пассажирам из-за задержек рейсов

Из-за непогоды в Астане на данный момент задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 рейсов на прилет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы.

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта Астаны, из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6.

"Причина - позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет из 86 рейсов задерживаются 8. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

В целях обеспечения безопасности полетов, ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома", - сказано в сообщении.

В аэропорту также подчеркнули, что пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании у авиакомпании, на официальном сайте аэропорта и по номеру круглосуточного колл-центра 8 (7172) 702-999.

Сегодня также сообщалось, что из-за непогоды в Астане приостановлено движение сразу семи пригородных автобусных маршрутов, а коммунальные службы усиленно вывозят снег из города.

Ранее синоптики сообщили, что 10 марта в Астане выпадет снег. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 20 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.