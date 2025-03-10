Выше нуля поднимется температура в Астане на этой неделе

В Астане на этой неделе ожидается пасмурная погода, а в некоторые из дней возможен снег, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Потепление ожидается в третьем мегаполисе Казахстана

10 марта в Астане выпадет снег. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 20 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

11 марта ожидается небольшой снег. Температура составит около минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 1 градус, а минимальная – минус 11 градусов. Скорость ветра – до 6,5 м/с.

12 марта будет пасмурно. Средняя температура – минус 10 градусов. Днем температура поднимется до минус 3 градусов, а ночью – опустится до минус 20. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

13 марта в Астане обещают пасмурную погоду. Температура в среднем – минус 6 градусов. Максимально температура поднимется до минус 3 градусов, а опуститься может до минус 11. Скорость ветра – 6,3 м/с.

14 марта будет пасмурно. Среднесуточная температура – минус 4 градуса. Днем температура воздуха составит минус 1 градус, а ночью похолодает до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

15 марта обещает быть пасмурным. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,9 м/с.

16 марта, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 3 градуса. Температура может достичь плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.