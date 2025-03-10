Около 100 ДТП с утра: полиция Астаны выступила с обращением

С утра 10 марта на территории Астаны зафиксировано порядка 100 дорожных аварий, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию. Стражи порядка обратились с предупреждением к горожанам.

С утра на территории столицы зафиксировано около ста дорожно-транспортных происшествий, сообщает Департамент полиции города Астаны в Instagram.

В связи с ухудшением погодных условий полицейские призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и учитывать снижение видимости при выпадении осадков.

Отмечается, что при выезде на личном транспорте следует учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель и т.д.). Также необходимо избегать резких маневров и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта (больше привычной в 1,5-2 раза).

В полиции также предупреждают, что дороги во всех направлениях из Астаны закрыты для движения.

"Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок.

Также напоминаем о необходимости не препятствовать работе коммунальных служб, занимающихся очисткой улиц от снега. Просим автовладельцев не оставлять транспортные средства на обочине.

Будьте внимательны! Берегите себя и близких!" – пишет полиция.

В понедельник утром стало известно, что между Астаной и областью приостановлено движение целого ряда пригородных автобусов. Причиной стали погодные условия.

А аэропорт сообщил о задержке сразу нескольких рейсов – как на вылет, так и на прилет.

Портал OpenWeather предупреждал о снегопаде в Астане. По его данным, в понедельник днем максимальная температура может достичь минус 4 градусов, а к ночи – опуститься до минус 20 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.