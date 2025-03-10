Снег ожидается в Алматы в один из дней на этой неделе

Сегодня в Алматы прогнозируется снег, а в остальные дни ближайшей недели погода будет либо ясной, либо малооблачной, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

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10 марта в Алматы ожидается снег. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем температура воздуха составит плюс 5 градусов, а к ночи – опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

11 марта ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 5 градусов. При этом максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная – плюс 2 градуса. Скорость ветра – 2,6 м/с.

12 марта также прогнозируют ясную погоду. Средняя температура – плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 7 градусов, а ночью – опустится до плюс 1. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

13 марта в Алматы тоже будет ясно. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 1. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

14 марта будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 9 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

15 марта вновь ожидается ясное небо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,2 м/с.

16 марта, по прогнозам, будет малооблачно. Средняя температура составит плюс 9 градусов. Максимально температура может достичь плюс 13 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.