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Морозы на севере, тепло на юге: синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

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Распускающиеся почки на дереве
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На севере и востоке страны ожидаются морозы до -25 градусов, в то время как на западе и юге ожидается потепление до 22 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Как сообщили синоптики, с 11 по 13 марта погоду в северной половине Казахстана будет формировать северо-западный циклон. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, а также усиление ветра с метелями, на дорогах - гололедица.

На западе, юге страны благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться.

Туманы тем временем ожидаются на территории всего Казахстана.

На севере страны ожидается колебание температуры воздуха, ночью - от -5...-10 градусов до -12...-17, днем - повышение от 0...-5 до -2...+3. На востоке страны - понижение с -5...-13 до -15...-25, а днем - до -4 ...-13.

При этом на западе, юге страны ожидается повышение температуры: ночью - до +3 ...+8 градусов, днем - до +10 ...+22.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, сегодня из-за непогоды в Астане пригородные маршруты приостановили работу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226804-morozy-na-severe-teplo-na-yuge-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/