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Потепление ожидается в третьем мегаполисе Казахстана

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Снег тает на деревьях
Весна. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте на этой неделе будет теплеть с каждым днем, осадков при этом не предвидится, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

10 марта в Шымкенте будет ясная погода. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Температура воздуха днем составит плюс 12 градусов, а ночью – опустится до плюс 1. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

11 марта ожидается ясная погода. Температура в среднем составит плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 14, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

12 марта также ожидается чистое небо. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура максимально достигнет 16 градусов, а ночью – опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

13 марта в Шымкенте вновь будет ясно. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 16 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

14 марта будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Температура воздуха днем составит 17 градусов, а ночью похолодает до плюс 7. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

15 марта ожидается ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 8. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

16 марта погода, по прогнозам, будет ясной. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Температура воздуха днем может достичь плюс 19 градусов, а к ночи похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226759-poteplenie-ozhidaetsya-v-tretem-megapolise-kazahstana/

Автор: Руслан Черкашин

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Потепление ожидается в третьем мегаполисе Казахстана