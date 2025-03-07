Спасший девушку в аэропорту Алматы оказался братом продюсера группы "Жігіттер"

Продюсер группы "Жігіттер" Ергали Абдраим посвятил пост своему брату, спасшему девушку, которой угрожал ножом мужчина в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

О том, что Муса Абдраим является братом продюсера группы "Жігіттер", он рассказал сегодня журналистам в аэропорту.

Ергали Абдраим отметил, что в семье его родителей - семеро сыновей и одна дочь. Муса Абдраим - самый младший, он родился в 1973 году в селе Кумисбастау Тюлькубасского района.

Он отметил, что улетел в Костанай на концерт, а когда вышел из самолета, ему поступило много звонков и сообщений в соцсеть с вопросом о том, его ли брат Муса Абдраим. Солист стал переживать за брата, но оказалось, что тот совершил по-настоящему храбрый поступок.

Ергали Абдраим рассказал, что его брат занимается профессиональным спортом, воспитывает пятерых детей.

"То, что он сделал сегодня, не под силу даже некоторым мужчинам, которые называют себя настоящими мужчинами. Понятно, что никто не планирует становиться героем. Принять правильное решение в нужное время, ощутить свою ответственность перед обществом и рискнуть жизнью - это признак большой смелости и веры. Его уже представили к государственной награде", - сообщил Ергали.

Сегодня в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем, в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.