Ограничить соцсети для детей до 18 лет в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат заявил, что в некоторых странах использование соцсетей для несовершеннолетних ограничивают, и предложил ввести подобную меру в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Жаркынбек Амантайулы заявил, что в Южной Корее и Канаде уже открылись десятки реабилитационных центров для помощи людям, зависимым от гаджетов.

Тем временем, по его данным, у 88% детей в Казахстане есть смартфоны. При этом многие родители не знают, что происходит в детских соцсетях, а на телефонах нет родительского контроля.

"Сегодня во многих странах ограничивают социальные сети. В их числе - Китай, Южная Корея, Франция, США, Австралия и другие развитые страны.

В Китае в 2023 году был предложен законопроект, регулирующий использование мобильных устройств несовершеннолетними, согласно которому детям запрещено пользоваться смартфонами с 22:00 до 06:00. Правительство Франции законодательно запретило использование телефонов в школах для учащихся до 15 лет и законодательно урегулировало доступ детей к интернету.

Если нас волнует будущее страны и благополучие молодого поколения, нам необходимо принимать конкретные решения уже сейчас. То есть использование социальных сетей подростками должно регулироваться законом", - заявил депутат.

Для регулирования использования соцсетей детьми он предложил следующее:

разработать предложение по введению возрастных ограничений на использование соцсетей и онлайн-игр, а также по установлению времени использования гаджетов несовершеннолетними;

создать единую госсистему мониторинга, которая позволит родителям контролировать действия и время, проведенное их детьми в соцсетях;

рассмотреть эффективные способы предотвращения интернет-зависимости через развитие физической активности среди подростков.

Напомним, в конце января стало известно, что власти Турции в этом году планируют на законодательном уровне ввести запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет.

В ноябре прошлого года мы писали, что правительство Австралии представило законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. А премьер-министр Австралии заявлял, что поддерживает меры по запрету использования соцсетей детьми младше 16 лет.

Мы также писали, что и Норвегия планирует запретить детям младше 15 лет использовать соцсети, чтобы защитить их от алгоритмического контента на платформах.

В Казахстане также не раз поднимали вопрос ограничения доступа детей к отдельным соцсетям. Так, глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов ранее сообщал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

В апреле прошлого года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.